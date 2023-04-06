Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sezai Temelli hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sezai Temelli'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sezai Temelli hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sezai Temelli'nin hayatını araştırıyor. Peki, Sezai Temelli kimdir? Sezai Temelli kaç yaşında, nereli? Sezai Temelli hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEZAİ TEMELLİ KİMDİR?

Sezai Temelli (d. 1963, İstanbul), Türk siyasetçi ve akademisyendir. 11 Şubat 2018 ile 23 Şubat 2020 tarihleri arasında Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanıydı.

Hayatı

1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin maliye bölümünden mezun oldu. Daha sonra aynı fakültede doktorasını tamamladı ve ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 2016 yılında olağanüstü hâl sürecinde 675 sayılı kanun hükmünde kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

Sezai Temelli, 25'inci yasama döneminden itibaren milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiydi. Kasım 2015 seçimlerinde seçilemedi. Haziran 2018'deki genel seçimlerde tekrar milletvekili seçildi.

Selahattin Demirtaş ve tutuklu bulunan diğer Kürt milletvekili ve siyasetçilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve 4 Mayıs 2018'de Temelli'nin pasaportuna el konularak yurtdışına çıkması yasaklandı.