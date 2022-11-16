Sezai Karakoç ne zaman öldü? Sezai Karakoç kimdir?

Türk Edebiyatında en önemli yazanlardan biri olan Sezai Karakoç yazmış olduğu eserleri pek çok dile çevirmiştir. Sezai Karakoç edebi hayatı boyunca eserleriyle pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Peki, Sezai Karakoç kimdir, ne zaman oldu? İşte Türk Edebiyatına damgasını vurmuş usta yazar Sezai Karakoç hakkında tüm merak edilenler...

Sezai Karakoç 1933 Diyarbakır Ergani doğumlu Türk şair, yazar ve siyasetçidir. Pek çok eseri ve şiiri bulunmaktadır. İşte, Sezai Karakoç'un hayatı, eserleri, kitapları hakkında detaylı bilgiler...

SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

22 Ocak 1933 tarihinde dünyaya gelen Sezai Karakoç Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Çocukluğu doğduğu ilçe olan Ergani'de geçmiştir. Eğitimine de Ergani ilçesinde başlayan Sezai Karakoç 1944 yılında ilkokul eğitimini tamamladı. Ortaokula Maraş ortaokulunda başlayan Sezai Karakoç burada parasız ve yatılı okumuştur. Lise eğitimi için Gaziantep'e giden Sezai Karakoç, Gaziantep lisesinden 1950 yılında mezun olmuştur. Lise öğrenim boyunca Felsefe dersine ilgi duydu ve Felsefe okumaya karar verdi. Sezai Karakoç üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. Babası onun ilahiyat fakültesinden mezun olmasını istiyordu. İmkanlar doğrultusunda eğitimine devam etmek için tercih etmesi gereken yatılı olan tek bölüm Siyasal bilgiler fakültesi idi. Üniversite sınavlarına hazırlanırken kazanamama ihtimalini de göz önüne alarak her ihtimale karşı Felsefe bölümüne kayıt yaptırdı.

Sınav sonuçları açıklanınca Siyasal bilgiler fakültesini kazanmıştı. Ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesine başladı. 1955 yılında üniversite eğitimini tamamlayarak mezun olmuştur. Siyasal bilgiler fakültesinin mali şubesinden mezun oldu. Daha sonra zorunlu hizmet neticesinde Maliye Bakanlığı bünyesinde dış tediyeler muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Ardından maliye müfettişi olmaya karar veren Sezai Karakoç, müfettişlik sınavına girdi. Sınavı kazanarak müfettiş yardımcısı olarak görevine başladı. Sezai Karakoç Anadolu'yu çok seviyordu.

Görevi icabı ile de pek çok kez Anadolu'yu gezdi ve yöre halkını yakından tanıdı. İstanbul'da diriliş dergisini kurdu. Ardından siyasete atılmaya karar verdi ve Diriliş partisini kurdu. Böylelikle siyaset hayatı başlamış oldu.1990 yılında kurulan Diriliş partisinin ömrü 7 yıl olmuştur. Ardından 2007 yılında kapanan eski partisi üzerine yeni partisi olan Yüce Diriliş partisini kurdu. Yüce Diriliş Partisi başkanlığını günümüzde hala yürütmektedir.

SEZAİ KARAKOÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından, 'Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebî miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını âli, ruhunu şâd eylesin.' açıklamasında bulundu. Bu açıklama 16 Kasım 2021 tarihinde yapıldı

SEZAİ KARAKOÇ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Sezai Karakoç ile ilgili açıklama yapıldı. Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un 88 yaşında vefat ettiği açıklandı. İlk şiir kitabı Körfez 1959'da yayımlanan Karakoç, 1960 baharında bir siyaset, düşünce ve edebiyat dergisi olarak nitelediği Diriliş'i çıkarmaya başladı. Usta kalemin Mona Roza şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri Rüzgâr Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıkmıştı.