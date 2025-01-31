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Sezai Altekin öldü mü, neden öldü?

Sezai Altekin öldü mü, neden öldü?
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Tiyatro, sinema ve seslendirme dünyasının usta isimlerinden Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Sezai Altekin öldü mü?, Sezai Altekin neden öldü? soruları gündeme gelirken, ölüm sebebiyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Usta sanatçının ölüm haberini tiyatrocu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu. Saban, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar üzgünüm… Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." Sezai Altekin'in uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve tedavi gördüğü öğrenildi. Peki, Sezai Altekin öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

SEZAİ ALTEKİN ÖLDÜ MÜ?

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

SEZAİ ALTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu, yapımcı ve yönetmen Nedim Saban, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Altekin'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüye işaret ederek, "Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib'in 'Maske' ve 'Ruh' oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin." ifadelerini kullandı.

Sezai Altekin öldü mü, neden öldü?

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Unutulmaz çizgi film karakterleri "Şirin Baba", "Bugs Bunny" ve "Barni Moloztaş"a sesiyle hayat veren Altekin, 50 tiyatro oyunu, 6 film ve 20'ye yakında dizide rol aldı.

Usta oyuncu, 1946'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesine 1966'da katılan sanatçı, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

Altekin, "Bana Bir Picasso Gerek" adlı oyunda misafir oyuncu olarak Duru Tiyatro ekibine katıldı. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan sanatçı, "Tatar Ramazan" dizisindeki Beyefendi performansıyla da büyük beğeni toplamıştı.

Usta oyuncunun beyazperdedeki son performansı ise "Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı" filmi oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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