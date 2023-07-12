Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin hayatını araştırıyor. Peki, Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kimdir? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni kaç yaşında, nereli? Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni öldü mü, neden?

SEYYİD ABDULBAKİ EL- HÜSEYİN KİMDİR?

Gavs-ı Azam olarak da bilinen Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni, 2 Mayıs 1949 yılında Menzil köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Menzil Tarikatı'nın şeyhidir.

SEYYİD ABDULBAKİ EL- HÜSEYİN ÖLDÜ MÜ?

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-hüseyni, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Cemaatten yapılan açıklamada; cenazenin Menzil'de defnedileceği belirtildi.

Cemaatten yapılan açıklamada; sağlık sorunu olanların, kadın ve çocukların yoğunluktan etkilenmemeleri için taziye ziyaretlerini ertelemeleri istendi. Öte yandan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gavs-ı Sani Şeyh Seyyid Abdülbbld Elhüseyni hazretlerinin cenaze namazı Menzil'de kılınacaktır. Lütfen hastaneye gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen kardeşlerimiz mümkün olduğunca toplu bir şekilde Menzil'e gidebilirler. Kara yoluyla gideceksek navigasyon uygulamaları üzerinden trafik durumunu takip edelim. Uygun güzergahları kullanalım. Cenaze namazına yetişmek için süratli araç kullanmayalım; trafik kurallarına uyalım. Cenaze namazına yetişemediğimiz için üzülmeyelim. Gavs-ı Sani hazretlerinin aile fertleri Menzil'de taziyeleri kabul etmeye devam edecektir."

MENZİL CEMAATİ NEDİR?

Menzil Cemaati, Nakşibendiye'ye bağlı olup Türkiye'deki cemaatler arasında en fazla mensubu olanlardan biridir. Muhammed Raşit Erol (1930-1993) tarafından kurulmuştur. Bugün önderleri Abdulbaki Erol'dur. Adıyaman ilçelerinden Kahta ilçesinde olup cemaat Ankara ve İstanbul'da da mevcuttur. Türk siyasetçilerden ve Türkiye Cumhuriyeti eski devlet bakanlarından da Menzil Cemaati'ne mensup kişiler vardır. Menzil mensuplarının kurduğu Semerkand vakfı, turizm şirketleri, medya organları, vakıflar ve eğitim kurumları gibi farklı şirket ve yapılanmalar; cemaatin birincil ekonomik kaynağını oluşturmaktadır. Cemaatin merkezi Adıyaman ilidir. Menzil ismini de ortaya çıktığı Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünden almaktadır. Cemaat, Nakşibendiliğin Halidiyye kolundandır.