Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam kimlere verilir?

2022 Yılı asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından binlerce kamu çalışanını yakından ilgilendiren "Seyyanen zam" ifadesi yeniden gündeme geldi. Peki, Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere verilir? Seyyanen zam olacak mı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Asgari ücrete yapılan zam sonrasında memurda enflasyon farkına ek olarak seyyanen zam beklentisi oluştu. Yani enflasyon açıklanmasının ardındanseyyanen zam yapılabileceği iddia edildi. Peki, Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere verilir? Detaylar haberimizde...

SEYYANE ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLİR?

Son dönemlerde memura ve emekliye seyyanen zam gündemde çokça yer alıyor. Ancak seyyanen zam bütün çalışanlara eşit miktarda zam yapılması anlamına da gelmektedir.

SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre %64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre %72,31 olarak gerçekleşti.

ZAM ORNI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı. Böylece memur ve memur emeklileri 8,53, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,61 puan ek zam alacak.