Seyyanen zam, özellikle son zamanlarda konuşulmakta olan haberlerin ardından araştırılıyor ve Seyyanen zam ne anlama geldiği sorgulatılıyor. Genellikle zam dönemlerinde birçok kez duymakta olduğumuz seyyanen kelimesi araştırılıyor. Bu haberimizde Seyyanen zam ne demek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Seyyanen zam ne demek? Seyyanen maaş zammı ne anlama geliyor?

Seyyanen zam, özellikle son zamanlarda konuşulmakta olan haberlerin ardından araştırılıyor ve Seyyanen zam ne anlama geldiği sorgulatılıyor. Genellikle zam dönemlerinde birçok kez duymakta olduğumuz seyyanen kelimesi araştırılıyor. Bu haberimizde Seyyanen zam ne demek? Sorusunu yanıtladık. Peki, Seyyanen zam ne demek? Seyyanen maaş zammı ne anlama geliyor?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen kelimesi, kelime anlamı olarak "eşit bir biçimde, eşit olarak" anlamına gelmektedir. Son zamanda gündemde yer alan seyyanen zam ise memur ve emekliye eşit bir biçimde zam yapılacağını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Yapılacak olan zamların eşit oranda yapılacağını ifade etmek amacı ile birçok farklı yerde "seyyanen zam" ifadesi kullanılmaktadır. Zaman zaman yapılacak olan zamlar, eşit ölçüde olabiliyor. Bu gibi durumlarda "seyyanen zam" ifadesi birçok kişi tarafından, birçok farklı yerde durumu aktarabilmek adını sıklıkla kullanılıyor.

SEYYANEN ZAM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Seyyanen zam, memur ve emekli maaşına zam görüşmeleri henüz yapılmadı. TBMM görüşmelerinin ardından konu ile ilişkin detaylar netleşecek.