Seyyanen zam eksik mi yatacak ve memur maaşları eksik mi yatacak merak ediliyor. Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrasında, seyyanen zam farkı ödenecek mi gündeme geliyor. Seyyanen zam, özellikle son zamanlarda sıkça araştırılıyor. Peki, Seyyanen zam eksik mi yatacak? Memur maaşları eksik mi yatacak? Seyyanen zam farkı ödenecek mi?

Seyyanen zam eksik mi yatacak? Memur maaşları eksik mi yatacak? Seyyanen zam farkı ödenecek mi? sorularına yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, memur maaşlarına yapılan zamla en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye, ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 TL'ye çıkarıldı. Seyyanen zam eksik mi yatacak? Memur maaşları eksik mi yatacak? Seyyanen zam farkı ödenecek mi? Detaylar haberimizdedir…

SEYYANEN ZAM EKSİK Mİ YATACAK?

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı netleşti. Maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 19.77'den yüzde 25'e çıkarıldı. Torba yasa teklifine eklenen madde komisyonda kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak.

Temmuz ayında gerçekleştirilen torba yasa düzenlemesi sonucunda 3 milyon memurun 8,077 TL'lik seyyanen zammı, 14 günlük ödeme eksikliğiyle karşılaşacağı ortaya çıktı. Memurlara uygulanan enflasyon ve toplu sözleşme zammı 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. Seyyanen zammın uygulanma tarihi 15 Temmuz olarak açıklandı. Bununla birlikte, memurlar 1-14 Temmuz tarihleri arasında seyyanen zam alamayacaklardır.

MEMUR MAAŞLARI EKSİK Mİ YATACAK?

Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklendi ve kabul edildi. EYT'liler bu orandan yararlanamayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen memur maaşında zam artışı ilgili vergi düzenlemelerini kapsayan kanun teklifine önerge ile yeni bir madde ihdas edildi. Maddeye göre, işçi, memur ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı yüzde 25'e çıkarıldı. EYT'LİLER İÇİN AYRI BİR ÖNERGE VERİLECEK Yüzde 25'lik zam oranından 2023 yılı Ocak ayından önce ve 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler faydalanabilecek. Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

SEYYANEN ZAM FARKI ÖDENECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir haber vermişti. Emeklilerin beklentilerini göz ardı etmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız.'' demişti. Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 oranında zam alan emeklilerin en düşük maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Refah payı ile birlikte emekli maaş zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.