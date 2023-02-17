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Seyşeller nerede? Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptı?

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Seyşeller nerede ve Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptığı gündeme geliyor. Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının bağış yaptığını duyurdu. Peki, Seyşeller nerede? Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptı?

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Türkiye'deki depremzedelere yardımda bulunan Seyşeller nerede olduğu merak ediliyor. Seyşeller nerede ve Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptığı gündeme geliyor. Seyşeller nerede ve Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptığı araştırılıyor. Seyşeller nerede? Kahramanmaraş depreminde ne kadar bağış yaptı? Detaylar haberimizdedir…

SEYŞELLER NEREDE?

Afrika'nın doğusundaki 99 bin nüfuslu adalar ülkesi Seyşeller, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki depremzedelere 66 ton yardım gönderdi. Yardımlar arasında battaniye, kışlık kıyafet ve yatak yer aldı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Seyşeller halkının Türkiye'ye battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı yaptığını belirtti. Açıklamada, "Dost Seyşeller halkı tarafından gönderilen 66 tonluk battaniye, kışlık kıyafet ve yatak bağışı için müteşekkiriz." ifadesi kullanıldı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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