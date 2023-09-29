Şeyma Subaşı yeni sevgilisi kim? Burak Ateş Şeyma Subaşı sevgili mi? Şeyma Subaşı yeni aşk iddiası!

Ünlü isim Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu. Şeyma Subaşı ve Burak Ateş'in sevgili olup olmadıkları konusu gündemde. Peki, Şeyma Subaşı yeni sevgilisi kim? Burak Ateş Şeyma Subaşı sevgili mi? İşte detaylar...

5 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada tek celsede boşandı. Şeyma Subaşı yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Subaşı'nın yeni aşk iddiaları magazin dünyasını hareketlendirdi. Burak Ateş kimdir merak konusu oldu. Peki, Şeyma Subaşı yeni sevgilisi kim? Burak Ateş Şeyma Subaşı sevgili mi? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Beykoz Adliyesi'nde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı'nın bir süre önce düğününe davet ettiği kişiler arasında bulunan iş insanı Burak Ateş ile yeni bir aşk yaşadığı ileri sürüldü.

BURAK ATEŞ ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİ Mİ?

Geçtiğimiz sezon Jess Molho ile magazin programı sunan Yağmur Çevik, son videosunda Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çevik, Şeyma Subaşı'nın ilişkisinde en başından beri şiddet olduğunu ikilinin tartışmalarda sık ık bribirine vurduğunu ileri sürdü. Çevik, Subaşı'nın bir süredir iş insanı Burak Ateş ile de aşk yaşadığını söyledi. Ateş'in çiftin düğünlerine davet ettiği 15 kişinin arasında yer aldığı da söylendi. Subaşı ilişki iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.