Şeyma Subaşı yasaklı madde testi sonucu ne? Şeyma Subaşı yasaklı madde testi ne çıktı?

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Şeyma Subaşı yasaklı madde testi sonucu ne? İşte detaylar...

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu. İlk olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler sonucu Subaşı'nın yasaklı madde kullandığını iddia edildi. Avukatı Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda yapılan yasaklı madde testi sonucunu paylaştı. Peki, Şeyma Subaşı yasaklı madde testi sonucu ne? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI YASAKLI MADDE TESTİ SONUCU NE?

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay olmuştu. Görüntüler büyük yankı uyandırırken Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, sosyal medya hesabından basın açıklaması yaptı. Emek Emre, müvekkilinin Şeyma Subaşı'nın Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir laboratuvarda cumartesi günü test yaptırdığını ve tüm uyuşturucu panelleri yönünden negatif çıktığını belirtti.

"MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAKTIR"

Söz konusu görüntülerin müvekkilinden habersiz çekildiğini ve rızası olmadan paylaşıldığına dikkat çeken Emek Emre "Ülkemizin her vatandaşına yönelik olduğu üzere, müvekkilin de özel hayatına ilişkin görüntülerin müvekkilin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri yaymak/ifşa etmek de ayrıca suç teşkil etmektedir. Müvekkilin özel hayatına yönelik suç teşkil edebilecek fiilleri gerçekleştirenler hakkında gerekli soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi için cumhuriyet savcılığına müracaat edileceği ve müvekkilin bu süreçte uğradığı maddi/manevi zararların tazminine yönelik tazminat davaları açılacaktır" denildi.