Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı bugün Beykoz Adliyesindeki duruşmada boşandı. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı mı ve Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ne zaman evlenmişti soruları gündeme geliyor. Peki, Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ne zaman evlenmişti?

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ne zaman evlenmişti?

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin mutluluğu kısa sürdü. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ne zaman evlenmişti ve Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı mı merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ne zaman evlenmişti? Detaylar haberimizdedir…

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSI BOŞANDI MI?

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi. Boşanmanın ardından çiftten henüz bir açıklama gelmedi.

ŞEYMA SUBAŞI VE MOHAMMED ALSALOUSSI NE ZAMAN EVLENMİŞTİ?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. 5 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin mutluluğu 5 ay sürdü. Çift bugün Beykoz Adliyesinde tek celsede boşandı.