Şeyma Subaşı, düğününe ablasının katılmayacağını söylemesinin ardından ablasının kim olduğu araştırılmakta. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Şeyma Subaşı'nın ablası kısa sürede merak konusu oldu. Peki, Şeyma Subaşı'nın ablası kim? Kübra Açıl Subaşı kimdir? Kübra Açıl İnstagram hesabı! İşte detaylar...

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 5 Mayıs'ta Marakeş'te evlenecek olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda Miami'de bekarlığa veda partisi yaptı. Düğünüyle ilgili detayları sadece ücretli aboneleriyle paylaşacağını söyleyen Subaşı, düğününe ablasının katılmayacağını dile getirdi. Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sonrasında Kübra Açıl araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şeyma Subaşı'nın ablası kim? Kübra Açıl Subaşı kimdir? Kübra Açıl İnstagram hesabı! Kübra Açıl eşi kim? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI'NIN ABLASI KİMDİR?

Şeyma Subaşı'nın ablası olarak bilinen Kübra Açıl, pilates eğitmenidir. Kübra Açıl'ın futbolcu eşi Merthan Açıl ile evliliğinden Duru adında bir kızı vardır. İstanbul Üniversitesi BESYO mezunu olan Açıl, kamera önünde ve arkasında da görev almıştır. Kübra Açıl, bir süre sosyal medya fenomeni kardeşi Şeyma Subaşı ile birlikte aynı voleybol takımında oynadı. Hatta Şeyma Subaşı, ablasının pasörlüğünü yapmıştır. Abla-kardeş daha sonra voleybolu bırakmıştır.