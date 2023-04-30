Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü fenomenin düğün tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor? Şeyma Subaşı Meedo düğünü ne zaman? İşte detaylar...

Düğünü için gün sayan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi yaptı

Acun Ilıcalı ile birlikteliğiyle ünlenen Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile evlilik kararı aldı. Şeyma Subaşı'nın ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Peki, Şeyma Subaşı ne zaman evleniyor? Şeyma Subaşı Meedo düğünü ne zaman? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI NE ZAMAN EVLENİYOR?

5 Mayıs'ta Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisi düzenledi. 90'lar temalı bir parti organize eden Subaşı, parlak elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi 5 Mayıs'ta Marekeş'te nikah masasına oturacak.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN DÜĞÜNÜNE KİM GELECEK?

Şeyma Subaşı, "Tüm dünya bu düğünü konuşacak" dediği nikahını da 15 kişiyi davet etti. Özür ruhlu insanların davet edildiğini söyleyen Subaşı, ablası Kübra Açıl'ın düğününe gelmeyeceğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ablamı davet ettim ama bahane sunarak gelmeyeceğini söyledi" dedi.