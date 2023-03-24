Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor?

Gündem Haberleri

Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor?

Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini hemen kullanmaya başladı. Dünyada birçok yıldızın ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu. Peki, Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor?

Şeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorumŞeyma Subaşı, ücretli aboneliğiyle ilgili konuştu: Özel içerikler paylaşıyorum
Şeyma Subaşı'nın Instagram ücretli abonelik kazancı dudak uçuklattı!Şeyma Subaşı'nın Instagram ücretli abonelik kazancı dudak uçuklattı!

Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Instagram'ın yeni özelliğini hemen kullanmaya başladı. Dünyada birçok yıldızın ve Influencer'ın "ücretli abonelik" karşılığında Instagram'da özel içerikler paylaşma modasına Türkiye'den ilk katılan isim Şeyma Subaşı oldu. Peki, Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor? Detaylar...

Instagram'ın yeni özelliğini kullanarak ücretli abonelik sistemi getiren ve 12 milyon TL kazandığı iddia edilen Şeyma Subaşı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

Kısa sürede binlerce abonesi olan Şeyma Subaşı'nın 12 milyon TL kazandığı ileri sürüldü.Kanal D Ana Haber'e konuyla ilgili konuşan Şeyma Subaşı, "Daha özel içerikli videoları paylaşıyorum daha samimi oluyor, daha fazla iletişim kuruyorum Şeyma TV gibi düşünün. Bir yandan da hediyeler veriyorum" dedi.

Mısırlı iş insanı Medoo ile aşk yaşayan ve şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ilgili de "5-6 Mayıs'ta evleniyoruz. 250 kişinin katıldığı bir düğün olacak" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor?

Şeyma Subaşı Instagram'dan ne kadar kazanıyor? Şeyma Subaşı Instagram abonelikten ne kadar, kaç TL kazanıyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Şeyma Subaşı Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title