Uzun süredir aşk yaşadığı Meedo ile nikah masasına oturmak için gün sayan Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi ne zaman olacağı merak ediliyor. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi mi ve Şeyma Subaşı düğünü ne zaman soruları gündeme geliyor. Peki, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi mi? Şeyma Subaşı düğünü ne zaman?

Sosyal medya hesabında yaptığı açıklamaya göre Şeyma Subaşı, düğününe sadece ruhu özel insanların davetli olduğunu ve ablasının gelmeyeceğini söyledi. Ardından, Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi mi ve Şeyma Subaşı düğünü ne zaman soruları gündeme gelmeye başladı. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi mi? Şeyma Subaşı düğünü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

ŞEYMA SUBAŞI İLE MOHAMMED ALSALOUSSI EVLENDİ Mİ?

Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak. Marekeş'te yapacağını düğününün detayları ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişinin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını söyledi.

ŞEYMA SUBAŞI DÜĞÜNÜ NE ZAMAN?

Instagram'dan ücretli aboneliğini kullanan Şeyma Subaşı, "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" açıklamasıyla tepki çekti. Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, "Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil" şeklinde konuştu. Şeyma Subaşı'nın düğün tarihi henüz bilinmiyor.