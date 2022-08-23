Şeyma Subaşı hamile mi? Büyüyen karnı ile dikkat çeken Şeyma Subaşı yeniden hamile mi?

Acun Ilıca'nın eski eşi olan Şeyma Subaşı, bir süredir bir ayrı bir birlikte olarak ilişkisine devam ettiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti ve yeniden gündem oldu. Mısırlı sevgilisi Meedo ile Türkiye'de çıktığı tatilden paylaşılan fotoğraflarda büyüyen karnı dikkatleri üzerine topladı. Herkesin aklında Şeyma Subaşı hamile mi? Soruları dolaşmaya başladı.

Geçtiğimiz sene Mısırlı sevgilisi ile bebek beklediğini duyuran Subaşı, bi süre sonra stresten kaynaklı olarak bebeğini kaybetiğini üzülerek açıklamıştı. Şimdi ise Meedo'yla barışmasının ardından büyüyen karnı Şeyma Subaşı hamile mi? Sorularını akıllara getirdi.İlişkisinin bir ayrı bir birlikte olması sebebiyle herkesin merak konu olmuştu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile tekrar birlikte olduğunu 3 milyon takipçili İnstagram hesabında belli eden Subaşı şimdi de paylaştığı fotoğraf ile gündem oldu.

ŞEYMA SUBAŞI HAMİLE Mİ?

Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı olan Şeyma Subaşı'nın paylaştığı tatil fotoğrafında büyüyen karnı gözleri üzerine çekti. Hamile mi? İddialarına karşı sessiz kalan Şeyma Subaşı'nın takipçileri paylaştığı fotoğraf karesinin altına yorumlar yazdı. Herkesin merakla beklediği Şeyma Subaşı hamile mi? Sorusuna henüz bir cevap gelmedi.