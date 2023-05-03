Bir çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 3 yıldır Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Bir dargın bir barışık şekilde ilişkileri devam eden çift, dünyaevine girdi. Gelişme sonrası Şeyma Subaşı evlendi mi? Şeyma Subaşı kiminle evlendi merak edildi.

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi evlendi! İlk işi soyadını değiştirmek oldu

Şeyma Subaşı ile uzun süredir birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi Mısır'da nikah masasına oturdu. Sade bir nikah töreni yapan Subaşı'nın ilk işi sosyal medya hesabından soyadını değiştirmek oldu. Peki, Şeyma Subaşı evlendi mi? Şeyma Subaşı kiminle evlendi?

ŞEYMA SUBAŞI EVLENDİ Mİ?

Şeyma Subaşı ile uzun süredir birlikte olduğu Mohammed Alsaloussi Mısır'da nikah masasına oturdu. Sade bir nikah töreni yapan Subaşı'nın ilk işi sosyal medya hesabından soyadını değiştirmek oldu.

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından da ücretli üyelik açarak detayları paylaşan Subaşı, Fas'ın Marekeş şehrinde nikah masasına oturdu. Subaşı, sadece yakın çevresinin katıldığı bir törenle nikah masasına oturan Subaşı, beyaz sade bir elbise tercih etti.

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi soyadını değiştirmek oldu. Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, adını "Şeyma Alsaloussi" olarak güncelledi. Çiftin nikah töreninden kareler de kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlandı.