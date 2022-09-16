Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu. Peki, Şeyma Subaşı doğum günü videosu nedir? Şeyma Subaşı doğum günü VİDEOSU izle!

Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışan Şeyma Subaşı'nın geçtiğimiz cuma akşamı katıldığı özel bir partideki görüntüleri olay oldu. İlk olarak sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler hakkında bazı yayın organları, Subaşı'nın uyuşturucu kullandığını iddia etti. Peki, Şeyma Subaşı doğum günü videosu nedir? Şeyma Subaşı doğum günü VİDEOSU izle! Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU NEDİR?

2018 yılında Acun Ilıcalı'dan boşanan ve son zamanlarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşan Şeyma Subaşı geçtiğimiz cuma günü yurtdışındaki bir evde özel bir partiye katıldı. Burada sevgilisi Meedo ile eğlenen Şeyma Subaşı'nın partide görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Bazı yayın organları Subaşı'nın bu görüntülerde uyuşturucu kullandığını iddia etti. Hatta ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de iddia edildi.

ŞEYMA SUBAŞI DOĞUM GÜNÜ VİDEOSU İZLE!