Dikkat çeken magazin isimlerinden bir tanesi olan Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Sorusu gündemde yer almakta ve konu hakkındaki detaylar araştırılmakta. Magazin dünyasında Şeyma Subaşı hakkında yer alan haberler, dikkat çekiyor. Peki, Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Şeyma Subaşı neden boşanıyor, sebebi ne?

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi'yle 4 ay önce İstanbul'da evlenen Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Sorusu, gündemde yer alıyor. Marakeş'te yaptığı düğün, birçok kişinin dikkatini çekmiş ve gündeme bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarının ardından boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Peki, Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Şeyma Subaşı neden boşanıyor, sebebi ne?

ŞEYMA SUBAŞI BOŞANIYOR MU?

Şeyma Subaşı, 4 ay önce görkemli bir düğünle nikâh masasına oturduğu Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Evlilikleri bir yılı doldurmadığı için tanık dinleterek ayrılacak olan çift, birbirinden nafaka talebinde bulunmadı. Şeyma Subaşı ile Mısırlı işinsanı Mohammed Alsaloussi, avukatları aracılığı ile Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ayrıca çift dilekçesinde fikren ve ruhen anlaşamadıklarını belirtti. Haklarında çıkan boşanma haberlerine sessiz kalan ikili, dava için de yayın yasağı aldırdı.