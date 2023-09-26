Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı ayrılacak mı? Şeyma Subaşı Meedo neden ayrılıyor?

Şeyma Subaşı ve eşi Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık iddiaları gündemi sarsıyor. Şeyma Subaşı'nın boşanıp boşanmayacağı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı ayrılacak mı? İşte detaylar...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı, 4 ay önce evlendiği Mohammed Alsaloussi ile boşanıyor haberleri gündeme geldi. Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi boşanıyor mu merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Subaşı'nın açıklaması merakla bekleniyor. Kullanıcılar tarafından Şeyma Subaşı ve Meedo'nun ayrılığı araştırılmaktadır. Peki, Şeyma Subaşı boşanıyor mu? Mohammed Alsaloussi Şeyma Subaşı ayrılacak mı? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI BOŞANIYOR MU?

4 ay önce nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin boşanma kararı aldığı ancak anlaşmalı davanın kanunlar gereği çekişmeliye döndüğü iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Boşanma kararlarıyla ilgili sessiz kalan çift, çekişmeli boşanma davasına yayın yasağı getirtti.

MEEDO ŞEYMA SUBAŞI AYRILACAK MI?

Sözcü'de yer alan habere göre, anlaşmalı boşanmak isteyen çift, henüz 4 aylık evli olmaları nedeniyle yasalarda belirlenen eşlerin resmi nikah tarihlerinden itibaren 1 yılın dolması gerekmektedir hükmü gereğince çekişmeli boşanma davası açtı. Bunun üzerine Şeyma Subaşı avukatı Altın Mimir, Mohammed Alsaloussi de avukatı Emek Emre aracılığıyla geçen cuma günü Beykoz Aile Mahkemesi'nde boşanma ve mal paylaşımı davası açtı.