Şeyma Subaşı'nın evlilik hayatına son verip vermediği merak konusu oldu. Şeyma Subaşı ve Meedo ilişkileri araştırılmaktadır. Peki, Şeyma Subaşı boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Meedo neden ayrıldı? İşte detaylar...

Şeyma Subaşı boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Meedo neden ayrıldı?

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi 6 ay önce günler süren törenle dünyaevine girdi. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımlarının ardından boşandı mı sorusu gündeme geldi. Şeyma Subaşı ve Meedo ayrıldı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Şeyma Subaşı ve Meedo neden ayrıldı sorgulatılıyor. Peki, Şeyma Subaşı boşandı mı? Şeyma Subaşı ve Meedo neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

ŞEYMA SUBAŞI BOŞANDI MI?

6 ay önce yurt dışında günlerce süren düğünle evlenen Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'nin mutluluğu kısa sürdü. Çift bugün Beykoz Adliyesinde tek celsede boşandı.

ŞEYMA SUBAŞI VE MEEDO NEDEN AYRILDI?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile 2 Mayıs'ta evlenmişti. Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı'nın boşanmasına karar verdi.