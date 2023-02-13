Gaziantep'te deprem olurken çocukları kurtaran Şeyma hemşire kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Şeyma Hemşire kimdir? Şeyma Alakuş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şeyma Alakuş hangi hastanede çalışıyor? araştırılıyor. İşte detaylar...

Gaziantep'te deprem anında bir hemşire, kaçmak yerine canını hiçe sayarak hasta çocukları kurtardı. Bunun ardından hemşirenin kim olduğu merak edildi. Peki, Şeyma Hemşire kimdir? Şeyma Alakuş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şeyma Alakuş hangi hastanede çalışıyor? İşte ayrıntılar...

ŞEYMA HEMŞİRE KİMDİR? ŞEYMA ALAKUŞ KİMDİR?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini hissettiren deprem esnasında Gaziantep'de bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hastanede görev yapan hemşire Şeyma Alakuş'un sarsıntı anında dışarıya kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için çabaladığı görüldü.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında dışarıya kaçmak yerine adeta canını hiçe sayarak hastaları kurtarmaya koştu.

Aralarında çocukların da bulunduğu hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla çabalayan Şeyma hemşire, bazı hastaneleri tahliye ettikten sonra geri dönerek diğerlerini de çıkarmak için binaya geri girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.