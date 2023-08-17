Masterchef 17 Ağustos 2023 yeni bölümüne Kahramanmaraş depremi kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler arasında Şeyma Alakuş geliyor. İzleyiciler Şeyma Alakuş kimdir, hayat hikayesi nedir merak etti. Peki, Şeyma Alakuş kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Şeyma Alakuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

Şeyma Alakuş kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? Şeyma Alakuş mesleği ne? Şeyma Alakuş kaç yaşında? Şeyma Alakuş nerede çalışıyor, nerede yaşıyor? Masterchef izleyicilerinin merak ettiği soruların başında gelmektedir. Peki, Şeyma Alakuş kimdir? 17 Ağustos Masterchef konuğu Şeyma Alakuş kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

ŞEYMA ALAKUŞ KİMDİR?

Şeyma Alakuş hemşiredir. Kahramanmaraş depreminde hastanedeki hastaları kurtarmıştır. O anları bugünkü Masterchef yeni bölümünde anlatmıştır.

ŞEYMA HEMŞİRE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE HASTA ÇOCUKLARI KURTARMIŞTI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde etkisini hissettiren deprem esnasında Gaziantep'de bir hastanenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hastanede görev yapan hemşire Şeyma Alakuş'un sarsıntı anında dışarıya kaçmak yerine hastaları tahliye etmek için çabaladığı görüldü.

TRT Haber'in ulaştığı görüntülerde, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında dışarıya kaçmak yerine adeta canını hiçe sayarak hastaları kurtarmaya koştu.

Aralarında çocukların da bulunduğu hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla çabalayan Şeyma hemşire, bazı hastaneleri tahliye ettikten sonra geri dönerek diğerlerini de çıkarmak için binaya geri girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.