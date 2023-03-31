Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Seyit Torun hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Seyit Torun'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Seyit Torun kimdir? Seyit Torun kaç yaşında, nereli? Seyit Torun hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Seyit Torun hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Seyit Torun'un hayatını araştırıyor. Peki, Seyit Torun kimdir? Seyit Torun kaç yaşında, nereli? Seyit Torun hangi partiden? Detaylar haberimizde.

SEYİT TORUN KİMDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun 1968 yılında Ordu Ulubey'de doğmuştur. Esnaf ve çiftçi bir ailenin çocuğu olarak ilk ve ortaöğrenimini Ulubey'de, lise öğrenimini Ordu'da tamamlayarak Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazanmıştır. 1990 yılında lisans eğitimini başarıyla tamamlamış ve mezun olmuştur.1994 yılında yapılan yerel seçimlerde Ulubey Belediye Başkanlığı'na gelmiş, lisans eğitimini tamamladıktan sonra Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurup ve ticaret yaşamına adım atmıştır. Bu dönemde siyasal etkinliklere devam eden Torun, CHP Ordu İl Başkan Yardımcısı oldu.2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerinde de iki dönem üst üste Ordu Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Belediye Başkanlığı süresince Yerel Yönetimler ile ilgili Almanya ve Hollanda'da çeşitli çalışma ve incelemelerde bulunmuştur.2015 Milletvekili Genel Seçimi'nde 25. Dönem Ordu Milletvekili seçilmiştir. 24 Ocak 2016 tarihi itibariyle CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Seyit Torun, orta derecede İngilizce bilmektedir