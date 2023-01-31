Seyit Torun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hayatı ve biyografisi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Seyit Torun kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, çocuğu var mı, eşi kimdir? İşte detaylar...

Bazı TV programlarına da konuk olan Seyit Torun kimdir merak edildi. Seyit Torun 31 Ocak 2023 bugün Teke Tek programına konuk olacak. Peki, Seyit Torun kimdir, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

SEYİT TORUN KİMDİR?

Seyit Torun (d. 1 Şubat 1968, Ulubey, Ordu), Türk iktisatçı, iş insanı ve siyasetçi. Ordu'nun eski belediye başkanı, 25., 26. ve 27. Dönem Ordu milletvekilidir.

Seyit Torun doğum tarihi : 1 Şubat 1968

Seyit Torun kaç yaşında : 54 yaşında

Seyit Torun mesleği ne : İktisatçı, iş insanı ve siyasetçi

Seyit Torun nereli : Ordu

Öğrenim yaşamına Ulubey'de başladı. Liseyi Ordu'da okuyan Torun, yükseköğrenimini yapmak için girdiği Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 1990'de mezun oldu.

1994 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ulubey belediye başkanı seçildi. Bir dönem Ulubey Belediye Başkanlığı yaptı. Bu dönemde belediyecilik konusunda Almanya ve Hollanda'da araştırma ve incelemelerde bulundu.

1999 Yerel Seçimleri'ne CHP'nin Ordu belediye başkan adayı olarak katıldı; ancak başarılı olamadı. 1999 yılı sonunda Bilim Tarım Limited Şirketi'ni kurdu ve ticaret yaşamına adım attı. Bu dönemde siyasal etkinliklere devam etti. CHP Ordu il başkan yardımcısı oldu.

2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ordu belediye başkan aday adayı oldu fakat aday gösterilmeyince Demokratik Sol Parti'in daveti üzerine DSP'ye geçti. 2004 yerel seçimlerinde DSP'den Ordu belediye başkanı seçildi.

2009 yerel seçimlerine de Demokratik Sol Parti'den katıldı ve üst üste ikinci kez Ordu belediye başkanı seçildi. Ocak 2011'de tekrar CHP'ye katıldı. 2014 Yerel Seçimleri'ne CHP'den Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne aday olduysa da seçilemedi. Haziran 2015, Kasım 2015 ve 2018 Türkiye genel seçimlerinde Ordu milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Özel yaşamı

İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.