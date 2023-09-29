Seyit onbaşı kimdir? Seyit onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı? Seyit onbaşının hikayesi nedir?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin en önemli kahramanlarından Seyit Onbaşı, iki silah arkadaşıyla birlikte 18 Mart Zaferi'nde önemli rol aldı. Peki, Savaşın kaderini değiştiren bu kahraman kimdir, kaç yaşında? Seyit on başı kaç kilo mermi kaldırdı? Seyit onbaşının hikayesi nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

18 Mart büyük zaferine geri sayım başlarkenZaferin kahramanlarından Seyit Onbaşı hayat hikayesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Savaşın kaderini değiştiren bu kahraman kimdir, kaç yaşında? Seyit on başı kaç kilo mermi kaldırdı? Seyit onbaşının hikayesi nedir? Detaylar haberimizde...

SEYİT ONBAŞI KİMDİR, NERELİ?

Seyit Onbaşı 1889 yılının Eylül ayında Balıkesir'in Havran ilçesi Manastır köyünde dünyaya geldi. Babasının ismi Abdurrahman, annesinin ismi Emine olan Seyit Onbaşı 1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile 1914 yılında Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLO MERMİ KALDIRDI?

Seyit Onbaşı 18 Mart 1915 günü Çanakkale Zaferi'nde kaldırdığı 215 kiloluk top mermisi ile İngiltere'ye ait Ocean zırhlısını dümeninden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'nın o gün kaldırdığı top mermilerinin ağırlığı hakkında çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunur. Bazı araştırmalarda 276 kg olarak geçen top mermisi aslında 215 kg ağırlığında olup Osmanlı döneminde Almanya ile olan ağırlık birimi farkından dolayı, sehven 215 kg olan merminin ağırlığı 215 okka (yaklaşık 276 kg) olarak kayıtlara geçmiştir.

SEYİT ONBAŞIHİKAYESİ NEDİR?

Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen Müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada Rumeli Mecidiye Tabyasında görevliydi. Bombardıman sırasında düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet edip havaya uçurmuş; bataryadaki erlerden on dördü hayatını kaybetmiş, yirmi dördü ise yaralanmıştı. Sadece Seyit Ali ile Niğdeli Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir halde idi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü.