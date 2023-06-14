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Seyir halindeyken alev aldı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi

Otomobil Haberleri

Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeyken alev aldı, itfaiyenin müdahalesi faciayı önledi

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya Caddesi üzerinde Y.A. idaresindeki 41 AFE 023 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldırım - Otomobil

Sakarya İtfaiye Otomobil Haberler

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