Seyir halindeyken alev alan otomobil Karabük'te yangın çıkardı
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Karabük'te seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeyken alev almıştı, yeni görüntüler ortaya çıktı
KARABÜK - Karabük'te seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1002 Nolu Cadde'de meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü otomobilinden inip yangın tüpüyle müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobilde maddi hasar oluştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil