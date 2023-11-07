Seyir halindeyken alev alan otomobil kamera tarafından kaydedildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Olay, Sanayi Kavşağında meydana geldi. Yangının çıkış nedeni yakıt hortumundan olduğu belirlendi.

Seyir halindeyken alev alan otomobil kameda

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Sanayi Kavşağında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 78 BK 647 plakalı otomobilin motor kısmından, seyir halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yolun kenarına park eden sürücü kaputu açtığında neye uğradığını şaşırdı. Büyük bir panikle çevreden yardım isteyen sürücüsünün yardımına bir esnaf yetişti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin yakıt hortumundan çıktığı öğrenildi.