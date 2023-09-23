Samsun'da trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aracının bagajında taşıdığı malzemeden dolayı kapanmayan bagaj kapağına ilginç bir çözüm buldu. Bagajda seyir halinde olan bir çocuğun bagaj kapağını tuttuğu ve sadece ellerinin göründüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

- Seyir halindeki otomobilin bagaj kapağının açılmaması için tehlikeli çözüm

SAMSUN - Samsun'da trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aracının bagajında taşıdığı malzemeden dolayı kapanmayan bagaj kapağına ilginç bir çözüm buldu. Bagajda seyir halinde olan bir çocuğun bagaj kapağını tuttuğu ve sadece ellerinin göründüğü anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İlkadım Belediyesi yakınında seyir halinde olan bir otomobilin bagajında taşınan bir eşyadan dolayı bagaj kapağı kapanmadı. Sürücü ise bagaj kapağının seyir halindeyken açılmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Bagajda seyir halinde olan bir kişi kapağı tutarak trafikte ilerledi. Otomobile dışardan bakıldığında bagajdaki kişinin sadece ellerinin gözükmesi şaşkınlık oluşturdu.