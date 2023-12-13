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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

13 Aralık 2023 20:40 Güncelleme: 20:41 Abone Ol

Silivri'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.