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Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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Silivri'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, 19.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden dumanlar çıktığını gören sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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