Seyir halindeki otomobil ambulansa çarptı
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Bolu'da meydana gelen kaza sonucunda ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.
Seyir halindeki otomobil ambulansa çarptı
BOLU - Bolu'da ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, D-100 kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden S.A. yönetimindeki 14 BK 353 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'ndan şehir merkezine gitmek istedi. Otomobil sürücüsü S.A., sol tarafındaki ambulansı fark etmeyince ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle ambulans, D-100 kara yolunda bulunan orta refüje çarptı. Otomobil ise yol kenarına savruldu. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza dolayısıyla bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinden araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normal seyrine döndü.
Kaza ilgili inceleme başlatıldı.