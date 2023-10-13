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Seyir halindeki otomobil ambulansa çarptı

Bolu'da meydana gelen kaza sonucunda ambulans ile otomobil çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı ve trafik kontrollü olarak sağlandı.