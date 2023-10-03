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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Nevşehir'de seyir halindeki bir araç aniden alev topuna döndü. Olay Nevşehir-Ürgüp yolu Kavak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilden bir anda alevler yükseldi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.