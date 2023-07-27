Bursa'nın İznik-Yenişehir karayolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü. İznik istikametine doğru ilerlemekte olan otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA Bursa'nın İznik- Yenişehir karayolunda seyir halindeki araç alev topuna döndü.

Olay, Bursa'nın İznik-Yenişehir karayolunun Derbent mevkiinde meydana geldi. İznik istikametine doğru ilerlemekte olan D.T. hakimiyetindeki 34 GFV 892 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücü D.T. aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.