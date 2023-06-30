Üye Girişi
Haberler

Seyir Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Otomobil Haberleri

Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı. İstanbul-İzmir otobanı Karacabey mevkiinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yolun kenarına çektiği anda ise motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü ve diğer araçlardan gelen vatandaşlar, alevleri söndürmek istese de etkili olamadı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- İzmir otobanı Karacabey mevkiinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yolun kenarına çektiği anda ise motor kısmından alevler yükselmeye başladı. sürücü ve diğer araçlardan gelen vatandaşlar, alevleri söndürmek istese de etkili olamadı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Uğur - Otomobil

İzmir Bursa Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title