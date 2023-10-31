Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil; sürücüsü direksiyon başındayken bir anda yanmaya başladı. Hemen araçtan inen sürücü ilk müdahaleyi kendisi yapmak istese de başarılı olamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.