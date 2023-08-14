Karabük'te bir otomobil yolda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobildekilerin denize gitmek için yola çıktıkları öğrenilirken, motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

KARABÜK Karabük'te bir otomobil yolda seyir halinde iken motor kısmından alev aldı. Otomobildekilerin denize gitmek için yola çıktıları öğrenilirken, motor kısmından alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, olay Karabük - Bartın Karayolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. Bartın'da denize gitmek için yola çıkan Ahmet Furkan C. İdaresindeki 06 DGS 468 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından biranda alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücünün imdadına önce yoldan geçen diğer sürücüler yetişti. Yangın tüpleri ile ilk müdahalenin yapıldığı yangın ihbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonrası otomobilin motor kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu.