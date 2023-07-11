Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak küle döndü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, alev alev yanarak küle döndü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çay Mahallesi Adapark mevkiinde seyir halindeki N.E. yönetimindeki 55 BV 971 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü N.E. aracının yol kenarına alarak durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede alevlerin yükseldiği otomobil için çevredeki vatandaşlar, ellerine aldıkları yangın söndürme tüpleriyle müdahalede bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği otomobile müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.