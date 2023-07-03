Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Millet Mahallesi Samanlı kavşağı mevkiinde seyir halinde olan 45 SB 6128 plakalı otomobilden birden dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü otomobili yolun ortasına çektiği anda ise motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü ve diğer araçlardan gelen vatandaşlar yangın tüpü ile alevleri söndürmek istese de etkili olamadı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İhbar üzerine olay yerlerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürse de otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.