Karabük'te seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücü su ve bezle müdahale etse de alevlere engel olamadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücünün çabaları fayda etmedi

Alev alan otomobile sürücünün su ve bezle müdahalesi fayda etmedi

Otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

KARABÜK - Karabük'te seyir halinde otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtulduğu yangına vatandaşlar su bidonları ile sürücü ise bezle müdahale etse alevlere engel olamadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, Karabük köyü mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Sadık Ataşcan idaresindeki 78 AAE 001 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol ortasında durdurarak aşağıya inen sürücü Ataşcan, önce su bidonu ardından ise bezle alev olan bölgeye müdahale etmeye çalıştı. Bu rağmen bir anda alevlenen otomobile yoldan geçen diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahalesi de yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil demir yığınına dönmekten son anda kurtarılırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılan otomobilin sürücüsü Sadık Ataşcan, seyir halinde iken ne olduğunu anlamadığını ve bir anda aracın alev aldığını söyledi.