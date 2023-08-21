Edirne'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil alev aldı

EDİRNE Edirne'de seyir halinde olan otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Şükrü Paşa Mahallesi Avrupa Ruhi Uğurlu Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alkan Akdum idaresindeki 22 AH 914 plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmındaki benzin kaçağından dolayı alev almaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobilin motor kısmındaki yangın söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken, trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

Otomobil sürücüsü Alkan Akdum, motor kısmında benzin kaçağı olduğunu ve tamir etmek için gideceği sanayiye yetişmeden otomobilin alev aldığını söyledi.