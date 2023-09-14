Seyir halindeki hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi istikametine seyir halinde olan Turgut Menek yönetimindeki 34 FCC 234 plakalı hafif ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde üzerinde önce manevralar yapan araç, daha sonra takla atmaya başladı. Lastiklerinden birisi fırlayan hafif ticari araç bariyerlere çarpıp yan yattı. Sürücü Turgut M.ve yanında bulunan Tümer K. yaralandı. Çevrede seyir halinde olan diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Tümer Kaçmazer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken araç çekici ile otoparka çekildi.