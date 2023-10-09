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Seyir halindeki cip alev aldı, esnaf yangına müdahale etti

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Otomobil Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir cipin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Yangın polis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Seyir halindeki cip alev aldı

Esnaf kovalarla yangına müdahale etti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan cipin yardımına esnaf yetişti.

Olay Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. A.A. idaresindeki 78 AAD 001 plakalı cip, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor bölümünden alev aldı.

Araçtan inen sürücünün yardımına çevredeki esnaf yetişti. Alevlere kovalarla müdahale edilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatılırken araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

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