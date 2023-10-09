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Seyir halindeki cip alev aldı, esnaf yangına müdahale etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir cipin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Yangın polis ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.