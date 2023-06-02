Başkentte sürücüsünün tamirhaneden yeni teslim aldığı otomobili bir anda yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araçtan kurtulmayı başaran sürücü Olcay Benek ise olayın sorumlusunun oto tamircisi olduğunu ileri sürdü.

Seyir halindeki aracı alev topuna dönen sürücü canını zor kurtardı

ANKARA - Başkentte sürücüsünün tamirhaneden yeni teslim aldığı otomobili bir anda yanmaya başladı. Alevlere teslim olan araçtan kurtulmayı başaran sürücü Olcay Benek ise olayın sorumlusunun oto tamircisi olduğunu ileri sürdü.

Olay, Yenimahalle ilçesi Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Olcay Benek'in (21), tamirciden yeni teslim aldığı 06 DJC 244 plakalı otomobili, motorundaki arıza sebebiyle seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracından inmeyi başaran ve ilk müdahaleyi yapan Benek'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Motor kısmından patlama sesi geldi"

Küle dönen otomobilinden oto tamircisi Şerif K.'yı sorumlu tutan Olcay Benek, "Arabamda 4-5 gün önce yağ yakma sıkıntısı oluşmaya başladı. Tamirciye götürdüm. Bana motorun tamir edilmesi gerektiğini söyledi. Bugün de beni aradı ve aracımı teslim alabileceğimi söyledi. Abamı teslim aldıktan sonra seyir halindeyken motor kısmından patlama sesi geldi. Siyah dumanlar ve alevler çıkmaya başladı. Yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştım ama başaramadım. Ardından da itfaiye ekipleri söndürmeye çalıştı. Muhtemelen tamirci hatası sebebiyle böyle oldu. Arabamda hiçbir sıkıntı yoktu. Bir anda patlama sesiyle yanmaya başladı. Patlama sesi geldiği gibi araçtan inmeyi başardım. Araçta tektim. Can kaybı veya yaralanma yok. 230 bin liralık zararım var. Arabam hurdaya döndü" dedi.