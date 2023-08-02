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Seyir halinde otomobil yandı, yangını yardıma koşan vatandaşlar söndürdü

Otomobil Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtaki yangın, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.

Seyir halinde otomobil yandı, yangını yardıma koşan vatandaşlar söndürdü

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçtaki yangın, çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi D-100 kara yolu Tatlıkuyu mevkii Tatlıkuyu Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü seyir halindeyken motordan dumanlar yükseldiğini fark etti. Daha sonrasında ise motor alevlere teslim oldu. Sürücü, aracını sağa çekti. Çevredeki vatandaşların yangın tüplerini alıp müdahale etmesiyle yangın söndürüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Otomobilin motor kısmında yangından dolayı ciddi derecede hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağrı Gökdemir - Otomobil

Kocaeli Gebze Otomobil Haberler

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