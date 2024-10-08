ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

SEYHAN VE CEYHAN, ÇUKUROVA'DAN GEÇTİKTEN SONRA NEREYE DÖKÜLÜR?

A: Marmara Denizi

B: Karadeniz

C: Akdeniz

D: Ege Denizi

Cevap: