Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Seyhan ve Ceyhan, Çukurova'dan geçtikten sonra nereye dökülür? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
SEYHAN VE CEYHAN, ÇUKUROVA'DAN GEÇTİKTEN SONRA NEREYE DÖKÜLÜR?
A: Marmara Denizi
B: Karadeniz
C: Akdeniz
D: Ege Denizi
Cevap: