Al Sana Haber programının moderatörlüğünü yapan Sunucu, spiker Seyhan Soylu oyuncu filiz Akına bezemek için bıçak altına girdi.10 farklı yerinden ameliyat olan Seyhan Soylu sosyal medyada gündem oldu. Peki Seyhan Soylu kimdir, kaç yaşında? Seyhan soylu nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...

Uzun süre Televizyon ekranlarda sunuculuk, spikerlik yapan Sisi lakabıyla bilinen Seyhan Soylu, Yeşilçam yıldızı oyuncu Filiz Akın'a benzemek için bıçak altına yatarak bir dizi operasyonlar geçirdi. 10 farklı bölgesinden ameliyat olduğu magazin kulislerinde konuşulan Soylu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu. Peki, Seyhan soylu kimdir, kaç yaşında? Seyhan soylu neden ameliyat oldu? Detaylar haberimizde...

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Seyhan Soylu, Türkiye'de tanınmış bir figür, birkaç kez siyasete karışmış, yüksek profilli bir trans kadın ve medya figürü. Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti. Ergenekon davasında Nurseli İdiz ile birlikte gözaltına alınan Sisi, Semih Tufan Gülaltay'ın yandaşı olmakla itham edildi.

SEYHAN SOYLU NEDEN AMELİYAT OLDU?

60 kilo verdiği için yüzünden defomalar olduğunu ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir değişim sürecine girdiğini duyurdu. Tam 10 ameliyat birden geçiren Seyhan Soylu; kaburga operasyonu, göğüs silikonu, karın germe, dudak kaldırma, dudak mesafesini kısaltma operasyonu, yanaktan yağ aldırma, çene kaldırma, yanak kaldırma, burun, kol ve koltuk altı toparlama ile şakaklara yağ sıkma operasyonu yaptırdı.