Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Seyhan Soylu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Seyhan Soylu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Seyhan Soylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Seyhan Soylu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Seyhan Soylu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Seyhan Soylu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Seyhan Soylu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Seyhan Soylu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SEYHAN SOYLU KİMDİR?

Seyhan Soylu, Türkiye'de tanınmış bir figür, birkaç kez siyasete karışmış, yüksek profilli bir trans kadın ve medya figürü. Herkes onu Sisi lakabı ile bilir. Tam ismi Seyhan Soylu olan Sisi, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Seyhan Soylu, sanat camiasında oldukça ünlü olan bir isimdir. Tanınmış bir çok kişinin menajerliğini yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu, son günlerin en dikkat çeken isimleri arasında. 55 yaşında olan Seyhan Soylu, 2020 yılında Rizeli iş insanı Fahri Yazıcı ile imam nikahıyla evlenmesiyle gündeme gelmişti.