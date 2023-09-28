Seyhan Belediyesi'nden toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı afet yönetimi eğitimi

Seyhan Belediyesi'nin afet sonrası hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının artırılması için gerçekleştirilen "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Afet Riski Yönetimi" Eğitimi tamamlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Kadın Koalisyonu ve Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED) iş birliğinde, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation tarafından hayata geçirilen Yerel Güçlenmeye Destek Fonu'ndan alınan hibeyle, 27 Eylül'de Adana Selman-ı Pak Kültür Merkezinde düzenlenen eğitimle Kadın Yaşam Merkezi ile iş birliğinde bulunacak kurumların afet ve acil durumlarda yapacakları çalışmaların toplumsal cinsiyet bakış açısı içermesi hedefleniyor.

Eğitimde, toplumsal cinsiyet perspektifiyle afet riski yönetiminin önemi ve kadınların afetlerden etkilenme şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, afet öncesi ve sonrası dönemde kadınların ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda saha deneyimleri paylaşıldı.

"Kadın Koalisyonu Afet Koordinasyon Ağı: Kadınlar için Kadın Projesi" kapsamında düzenlenen eğitime, Adana Büyükşehir Belediyesi, Seyhan Belediyesi ve diğer İlçe Belediyelerinin yöneticileri ve çalışanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kadın Yaşam Merkezi ile Adana'da depremden zarar görenlere ve deprem bölgesinden gelenlere destek vermek amacıyla çeşitli güçlenme çalışmaları yapılması ve depremden etkilenen kadınların, çocukların ve eşit olmayan koşullarda yaşayan tüm grupların güvenle bir araya gelebilecekleri ve güçlenebilecekleri sosyalleşme alanlarının oluşturulması hedefleniyor.