Seyhan Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde Kapalı Semt Pazarı İnşaatını Tamamlıyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla yapılan Barbaros Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının inşaatı hızla ilerliyor. 14 milyonluk bir yatırımla hizmete sunulacak olan semt pazarı, bölgedeki trafik akışını da rahatlatacak.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın geçen aylarda yapımını başlattığı Barbaros Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarında sona geliniyor. Semt pazarının Barbaros Mahallesi için önemli bir kazanım olacağını dile getiren Başkan Akay, "14 milyonluk bir yatırımla hizmete sunacağımız kapalı semt pazarında 300 esnafımız hizmet verecek ve bölgedeki trafik akışı da önemli oranda rahatlayacak" dedi.

Başkan Akay'ın talimatıyla Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve yapılan ihalenin ardından inşaatına başlanan Barbaros Kapalı Semt Pazarı'nda çalışmalar hızla sürüyor. Barbaros kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen semt pazarının Eylül ayı içinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

TRAFİK AKIŞINI RAHATLATACAK

Barbaros Mahallesi'ndeki mevcut semt pazarının, kurulduğu yerden dolayı trafik akışında önemli sorunlara neden olduğunu kaydeden Başkan Akay, "Mahalle sakinlerimiz bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Hem mahallemize modern bir tesis kazandırmak hem de yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla projelendirip yapımına başladığımız kapalı semt pazarımız kısa zaman içinde tamamlanacak. Burada yaklaşık 300 pazarcı esnafımız halkımıza hizmet verecek" diye konuştu.

GES TESİSİ PROJESİ DE HAZIRLANIYOR

14 milyonu aşan bir maliyete sahip olan kapalı semt pazarımızın üzerine GES tesisi yaparak güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda da proje çalışmaları yapıldığını aktaran Akay, "Halkımıza ve Seyhan'ımıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.